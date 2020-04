CHIVASSO. “Come fotografare il tuo bambino con il cellulare”: i preziosi consigli dei fotografi di “Vanilla Images”

L’inquadratura: l

e foto che tutti i genitori scattano sono quelle ad altezza adulto. Questa prospettiva deforma il bambino, facendolo sembrare piccolo e sproporzionato. Per scattare bene, diamo fondo alle nostre ginniche articolazioni e abbassiamoci a livello degli occhi del bambino. Non avviciniamoci mai troppo, gli smartphone hanno obiettivi grandangolari e questo significa che se si scatta troppo da vicino, il viso si deforma. La distanza giusta è quella che evita di riprendere oggetti e mobili, inutili per il nostro “servizio fotografico”, ma non così tanto. Nel caso dei neonati è bella la foto a pancia in su: mettiamoli sul lettone e saliamoci sopra in ginocchio per fotografarli dall’alto.