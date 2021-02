CHIVASSO. “Colpo di Coda” in Cassazione: assolti 6 imputati! Tra loro anche i fratelli Marino

CHIVASSO. “Colpo di Coda” in Cassazione: assolti 6 imputati! Tra loro anche i fratelli Marino. Assolti per non aver commesso il fatto. Assolti, dopo 8 anni e un’infinità di udienze, all’ultimo grado di giudizio, dall’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.