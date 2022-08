CHIVASSO. Negli ultimi tempi si è letto, sentito e scritto molto in merito al fenomeno del mobbing sul lavoro. Spiegare, in sintesi, in che cosa consista questo ‘fenomeno’ è un’operazione abbastanza delicata. Di fatto si tratta di una serie di comportamenti ostili, messi in atto contro un lavoratore o una lavoratrice da un superiore o da colleghi e deve essere valutato attentamente dal punto di vista giuridico.

Ebbene sì, il mobbing è un fenomeno non infrequente e quando avviene, purtroppo, un luogo di lavoro si può trasformare in un ambiente ostile, dannoso sia [...]