CHIVASSO. Clochard devasta il Duomo e la chiesa di San Giovanni

Aveva preteso dei soldi dal parroco, non ricevendoli, preso dalla rabbia ha messo a soqquadro il Duomo di Santa Maria Collegiata e pure la chiesa di San Giovanni, sempre in via Torino. Ad accorgersene è stato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, il vice parroco don Valerio D’Amico, prima di celebrare la Santa Messa delle 20,30 in Duomo.

Nella sacrestia del Duomo il clochard ha rovistato nei cassetti, svuotato a terra il bidone della carta riempiendolo poi con i calici di vino, i paramenti sacri e le candele. Il bidone è stato ritrovato in via San Marco, la via parallela a via Torino. Nella chiesa di San Giovanni, che dista qualche centinaio di metri,con una spranga ha rotto la cassetta con le offerte della Caritas e danneggiato l’acquasantiera e l’intonaco da poco restaurato.

