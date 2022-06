Clara Marta, il candidato a sindaco del centrodestra, è in netto vantaggio a Castelrosso e nel Borgo Sud est con cifre elettorali che superano di gran lunga il 50 per cento dell’elettorato. Un po’ meno bene, comunque in vantaggio sulla coalizione di centrosinistra nelle sezioni del centro città. Ci si avvia verso il ballottaggio?

AGGIORNAMENTO ORE 15,13

Nel seggio 17 del Borgo Sud-Est, Clara Marta ha conquistato 173 voti, Claudio Castello 158 e Claudia Buo 73

AGGIORNAMENTO ORE 15,24

Si restringe il divario tra il candidato a sindaco del centrodestra e il candidato a sindaco di centrosinistra. Il centrodestra è comunque in vantaggio in tutti i seggi. Si va verso il ballottaggio

AGGIORNAMENTO ORE 15,29

Nella sezione 26 di Castelrosso. Claudia Buo porta a casa 42 voti, Claudio Castello 111 e Clara Marta 349

AGGIORNAMENTO ORE 15,49

Grande battaglia nel seggio 22 di Boschetto. Lo spoglio è ancora in corso e tutti e tre i candidati se la stanno giocando di fioretto. Mentre scriviamo Claudio Castello ha 55 voti, Clara Marta 51 e Claudia Buo 49.

AGGIORNAMENTO ORE 15,54

In centro, nella sezione 4 delle scuole Marconi. Clara Marta 131 clara. Claudia Buo 53. Claudio Castello 122.

AGGIORNAMENTO ORE 15,56

Claudio Castello avanza nel seggio 22 di Boschetto con 85 voti. Segue Clara Marta con 69 e Claudia Buo con 65.

AGGIORNAMENTO ORE 16,26

Sezioni scrutinate 4 su 23. Claudio Castello 351. Clara Marta 336. Claudia Buo 142

AGGIORNAMENTO ORE 16,33

In frazione Pratoregio il candidato a sindaco Clara Marta ottiene 140 voti. Segue Claudio Castello con e Claudia Buo con 26

AGGIORNAMENTO ORE 16,43

Nessun Re e nessuna Regina nel seggio 22 di Boschetto. Clara Marta e Claudio Castello appollaiati a 116 voti. Segue Claudia Buo con 109. Risultato definitivo

AGGIORNAMENTO ORE 17,01

Al seggio 25 di Castelrosso: Clara Marta 541, Claudio Castello 125, Claudia Buo 57

Al seggio 13 del quartiere Blatta: Claudio Castello 118, Clara Marta 110, Claudia Buo 39

