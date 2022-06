CHIVASSO. Il 17 giugno scorso, durante il consiglio regionale, Libero Ciuffreda, ex sindaco di Chivasso, è stato nominato Presidente del Movimento Federalista Europeo del Piemonte. Ciuffreda sostituirà il noto federalista europeo Emilio Cornagliotti. Alla nomina erano anche presenti federalisti storici come il professor Pistone, Stefano Moscarelli ed altre figure eminenti nello scenario politico-europeista contemporaneo. Chivasso e l’Unione Europea, un connubio imprescindibile, a partire dalla ‘Carta di Chivasso’, sottoscritta il 19 dicembre 1943, un documento redatto in epoca fascista per rivendicare una forte autonomia delle vallate alpine, inquadrata in una ristrutturazione su base federale dello [...]





