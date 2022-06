CHIVASSO. “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”. Così il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, risponde con un tweet al Tiktoker più seguito al mondo che si era lamentato per non averla ricevuta.

Khaby Lame, il giovane che ha iniziato a postare video muti su TikTok durante la pandemia da Chivasso è diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok, con 142,4 milioni di follower. Con i suoi filmati ironici e comici, senza bisogno di un linguaggio parlato, ha sorpassato infatti Charli D’Amelio (142,2 milioni), ballerina statunitense che posta coreografie con canzoni di tendenza.

Khaby Lame, 22 anni, nato a Dakar e arrivato in Italia quando aveva un anno, è diventato famoso col social network, raggiungendo una popolarità tale da essere chiamato come giurato nella sezione dedicata ai tiktoker al festival di Cannes. Un’esperienza che gli ha fatto dire di volere tentare col cinema, dopo il lavoro come operaio nel Torinese e il licenziamento a marzo 2020, con la pandemia da Covid 19.

Anche l’uscente sindaco di Chivasso Claudio Castello, con un post su Facebook, s’è complimentato con Khaby per il record di follower raggiunto e per il traguardo della cittadinanza quasi raggiunto.

“Al di là della mia posizione sulla normativa in termini di diritti – posta Castello -, oggi sono compiaciuto del fatto che essere residente nel nostro Comune da oltre 10 anni abbia contribuito a fare del nostro Khaby un italiano a tutti gli effetti. Una soddisfazione che si associa al primato che lo vede come l’utente di Tik Tok più seguito al mondo, grazie ai suoi post che ci hanno tenuto compagnia dalla pandemia ad oggi.

Attendiamo con grande emozione il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana che Khaby Lame dovrà prestare entro i prossimi mesi a Palazzo Santa Chiara e gli rivolgiamo i nostri sentiti auguri!”. Meglio tardi che mai. Anche 142 milioni di follower dopo… Mah!

Commenti