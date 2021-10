CHIVASSO. Ciss, si modifica lo statuto. Ha vinto la linea dei sindaci di Crescentino, Vittorio Ferrero, e della collina, con in testa il cavagnolese Andrea Gavazza. Ha perso Chivasso, il Comune di Claudio Castello, presente e silente in assemblea ieri con l’assessore alle Politiche Sociali Claudio Moretti. Ha perso il Comune più grande del Consorzio, che dovrebbe essere il capofila ma la cui amministrazione (di centrosinistra, ndr) non riesce a condividere una linea unitaria con i colleghi della stessa area politica.

Ieri, mercoledì 13 ottobre, è stata una data “storica” per il Consorzio [...]