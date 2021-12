CHIVASSO. Ciss, Cambursano: “Congratulazioni a Barillà. Ma i consiglieri del Pd che fanno?”. L’ex sindaco e parlamentare, vicino a Liberamente, commenta la nomina del nuovo cda del Ciss e l’atteggiamento tenuto dai consiglieri di maggioranza in Consiglio. E stasera il parlamentino chivassese si riunisce di nuovo…

“Non so se congratularmi con Antonio Barillà per la sua nomina a Presidente del CISS, frutto dell’azione di “captatio benevolentiae” ( vera e propria ‘conquista della benevolenza’), messa in atto dal sindaco Castello per evitare che continuasse ad andare in giro per la città a criticarlo pesantemente, strizzando l’occhio alla Lega – commenta, con un post su Facebook Cambursano -. Oppure se complimentarmi con il “SuperAssessore al Nulla” che finalmente ha “battuto un colpo” , si ma sulla testa dei consiglieri comunali del PD, partito al quale era approdato proveniente da destra, quindi aveva la precedenza… come stabilisce il codice della strada!”.

“Finalmente abbiamo un cda del Consorzio Intercomunale ai Servizi Sociali all’interno del quale ci sono bei nomi – continua Cambursano -: Aldo Ravaglia, gia’ ottimo professionista nel campo della Pediatria, la dottoressa Scuncio, già segretaria comunale di Chivasso. Mi dispiace per chi ha ritirato la propria candidatura pur avendo già ricoperto il ruolo di Presidente. Avevo presentato la mia candidatura nel mese di ottobre per consentire la presenza più larga dei territori, non l’ho più riipresentara perché l’obbiettivo richiestomi da sindaci dei Comuni della Collina, era stato raggiunto e tanto mi bastava. Al Presidente Barillà, a utti i Consiglieri auguro buon lavoro e buon anno nuovo!”.

Cambursano fa un’analisi, con un altro post, di quanto avvenuto in Consiglio comunale una settimana fa. E, stasera, il parlamentino chivassese si riunisce di nuovo: Dopo quanto accaduto in Consiglio Comunale (del 23 dicembre scorso), il segretario del PD affermava: “Si è aperta una crisi di maggioranza e dovremo anche capire se ci sono le condizioni per proseguire e come”, mentre il vero segretario politico, già ex ‘Solidale con se’ stesso’ dichiarava che: “la Sceneggiata messa in scena da parte dei Consiglieri di maggioranza in Consiglio Comunale ha mostrato un nuovo filone teatrale, cioè quello dell’Ipocrisia” e che: “si è aperta una seria crisi amministrativa che non potrà chiudersi come se nulla fosse accaduto” , c’è da crederci! O No?!”.

“Cari Pipino, Peroglio, De Col, Sinica, Trono, Marino e Scarano, voi tutti, secondo il verbo del ‘compagno della compagna Zarathustra/Siragusa, siete degli ipocriti – conclude -! Come reagirete a questa accusa infamante diretta alla vostra persona? Permetterete loro di restare incollati con il VINAVIL/ATAK alla poltrona e agli emolumenti, che sono le uniche cose a cui tengono? A voi l’ardua sentenza!”.

Commenti