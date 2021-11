CHIVASSO. Cinghiale a spasso per la città, entra nella Cri e viene abbattuto all’Enel. Momenti di concitazione questo pomeriggio in via Gerbido e nei pressi del piazzale Libertini per la presenza di un cinghiale che, evidentemente, s’era avvicinato troppo alle case e s’era perso.

L’animale è entrato nella sede della Croce Rossa Italiana, poi è scappato ed è fuggito nell’area Enel, vicino al piazzale Libertini e alla piscina comunale.

Qui è stato bloccato, in un’area chiusa da un cancello: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chivasso.

L’animale è stato successivamente abbattuto da un addetto al contenimento della Città Metropolitana di Torino.

