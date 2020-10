CHIVASSO. Ciclabile in collina? Negli anni tanti progetti e zero opere…

CHIVASSO. Ciclabile in collina? Negli anni tanti progetti e zero opere…. Quanti sono i progetti di pista ciclabile della collina già esistenti e in attesa di venire realizzati? Parliamo di progetti che utilizzerebbero in parte percorsi esistenti e che soprattutto non prevedono di plastificare i binari della Chivasso – [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti