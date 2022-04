CHIVASSO. E’ ancora vivo, forte, il dolore in città per la prematura scomparsa di Riccardo Autino, spentosi a 51 anni per un malore qualche giorno fa. La scorsa settimana abbiamo pubblicato il ricordo dei colleghi di lavoro dell’Unicredit. Oggi sono gli amici di sempre di Autino a chiederci ospitalità per salutarlo con il più affettuoso dei “ciao”.

“E’ stato difficile trovare le giuste parole da scrivere perchè mai come in questi giorni parevano svuotate, prive di significato, perse in questo cielo primaverile senza risposte.

Siamo ancora sgomenti, e non è retorica, da quanto è successo; Riccardo, o meglio Riki, manca da subito alla unitissima famiglia, alla compagna, e a tutti noi per il quale è collega, grandissimo amico o fratello per lunga o breve frequentazione.

Riccardo è colui che diffonde amore e sorrisi in qualunque posto in cui arrivi; una persona dalla risata estremamente contagiosa che finiva sempre in un colpo di tosse, tanta era l’aria che consumava quel modo di ridere. Riki è quello dei buoni consigli, è colui che si prende cura di ogni persona che ama in quel modo così tutelante e avvolgente che non potevi che sentirti protetto; un caro amico e compagno di viaggio che ha saputo ingenuamente farsi amare in tutte le sue forme. Mai sopra le righe, la conversazione sempre ironica che era un suo tratto distintivo. Ci mancano da subito le lunghe conversazioni che abbiamo intrattenuto su argomenti seri o fatui (quante cose …), sapendo che la leggerezza è il dono delle persone molto profonde. La tua cultura mai esibita era pari alla gentilezza nei rapporti interpersonali. Lunghe serate, viaggi, vacanze insieme: un compagno d’avventure. Riki è quella persona dall’essenza sana, pacata e che ha amato ogni secondo della vita; un esempio che ci ha messo a disposizione l’universo e ben per questo ci sentiamo persi senza averlo accanto.

Il tuo luogo del cuore è sicuramente sul mare, sia esso la Sicilia dei tuoi avi oppure Recco e Camogli, che continueremo a frequentare in tuo ricordo.

Viene spontanea l’associazione tra te e gli incantevoli paesaggi che tanto amavi, e di fronte a cui non si può far altro che rimanere incantati e provare gratitudine per la ricchezza che donano allo sguardo. E anche se ora sembra di essere su quella ripida salita tra Recco e Camogli o nelle gallerie buie che separano il Piemonte dalla Liguria, torneremo pian piano tutti a sentirci immensamente fortunati per aver potuto godere dei tuoi scorci, per aver ancora negli occhi delle immagini meravigliose di te che per sempre ci accompagneranno.

Quello che hai rappresentato non morirà mai ma è diventato parte di noi; forgerà i nostri comportamenti, i nostri pensieri, e questo ci dona tanta serenità per il futuro pur nella tua fisica assenza.

Ciao Riki, ti sentiamo e ti sentiremo per sempre ridere nei nostri pensieri”.

