Una notizia tremenda è arrivata a insegnanti, personale ed alunni della scuola media “Demetrio Cosola” di Chivasso.

Si è spento nei giorni scorsi, all’improvviso, stroncato da un infarto, il professore di educazione musicale Antonio Buonocore. Aveva soli 36 anni ed è mancato a Pagani, il suo paese di residenza, nell’avellinese, in Campania.

Lascia i famigliari e un grande ricordo in tutti gli alunni che ha educato alla musica.

“Veramente non ci sono parole per descrivere il vuoto, la rabbia e il dolore che ho dentro“.

“Puoi prendere per la coda una cometa. E girando per l’universo te ne vai. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta. Quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che non doveva andar così… Voglio ricordarti così… Ciao Professò“.

Sono alcuni dei messaggi che i suoi ex alunni hanno lasciato su facebook in queste ore.

Antonio Buonocore aveva insegnato alla Cosola di Chivasso nell’anno scolastico 2021/2022. A giugno era ritornato nella sua Pagani.

I funerali verranno celebrati questa mattina, sabato 30 luglio, nella Basilica di Sant’Alfonso a Pagani.

Commenti