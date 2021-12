CHIVASSO. “Ciao Davide!”: le condoglianze del sindaco al giovane assassinato in USA. Con un post sul suo profilo facebook il primo cittadino ha fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia Giri. Il 25enne aveva lavorato per un breve periodo qui.

“Siamo vicini alla famiglia Giri e alla comunità di Alba per la tragica scomparsa di un giovane brillante che molti ricordano a Chivasso per una breve esperienza professionale in città. Ciao Davide!”, è il post pubblicato dal sindaco Claudio Castello.

Tre prime esperienze di lavoro di Davide Giri, c’è stato infatti anche un periodo alla “Envisens” [...]