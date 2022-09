Ciak! Si gira a Chivasso. Domani, sabato 1 ottobre, il cimitero di via Favorita e via Torino, nei pressi del Duomo, ospiteranno le riprese di un serial cinematografico.

Il Comune ha emesso un’ordinanza in cui vieta al pubblico l’ingresso al cimitero dalle ore 11 alle ore 15 per consentire alla troupe di girare. In via Torino le riprese saranno dalle 17 alle 24.

Commenti