Chivasso si conferma sempre di più “Capitale del Telethon”. Una delle tante dimostrazioni è il risultato della raccolta fondi del dicembre 2020, quando tutta Italia ed anche la nostra zona erano sotto la forte presa della pandemia: sono infatti stati ben 20.025,50 gli euro raccolti nella città dei Nocciolini.

Tutto partì nel 1990, con la prima edizione di Telethon, quando la sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso organizzò il primo banchetto in un centro commerciale chivassese, con l’allora prodotto solidale delle sciarpe Telethon. “Dall’anno successivo – spiegano il presidente Uildm Renato Dutto ed il vice presidente Bruno Ferrero, che organizzarono quella prima raccolta fondi – i banchetti si diffusero a macchia d’olio, nella città di Chivasso e nelle località della zona, a partire da Brandizzo, grazie alla famiglia di Giancarlo Musu”. Un processo di crescita che, anno dopo anno, da Chivasso ha toccato centinaia di località del Torinese, per raggiungere poi l’Astigiano, il Vercellese, il Biellese ed il Cuneese, sino alla Valle d’Aosta. “In tutte queste località i volontari sanno che il ‘motore’ del Telethon di gran parte del Piemonte si trova a Chivasso – spiegano Dutto e Ferrero -. Nella nostra città, Telethon, è diventata ormai parte integrante delle manifestazioni natalizie locali, grazie alla fattiva collaborazione di tante associazioni chivassesi e di tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 31 anni”.

La Fondazione Telethon, grazie alle offerte volontarie, dal 1990 ha investito in ricerca oltre 592 milioni di euro e finanziato 2720 progetti, con 1.644 ricercatori coinvolti e 584 malattie studiate.

Delle 6.172 malattie rare descritte in una recente rassegna di Orphanet (portale internazionale sulle malattie rare ed i farmaci orfani), il 72% sono di origine genetica e nel 70% dei casi hanno esordio esclusivamente pediatrico. Sebbene nell’84% dei casi queste malattie colpiscano meno di una persona su un milione, circa quattro quinti delle persone con una malattia rara sono colpite da 149 malattie con prevalenza tra 1 e 5 persone su 10 mila. Si stima che tra il 3,5 e il 5,9% della popolazione sia affetto da malattie rare, pari a 263-446 milioni di persone a livello globale. La lotta a queste patologie è la promessa che Fondazione Telethon ha fatto a tutte le persone che sono affette da una malattia genetica.

Dietro il Cuore di cioccolato, il prodotto solidale acquistabile nel periodo natalizio, ci sono dunque tante ragioni per scendere in piazza per Telethon e donare.

“L’ultimo anno e mezzo è stato molto difficile per tutti, a causa della pandemia che ha purtroppo duramente colpito anche i nostri volontari, personalmente o nei loro affetti più cari. A loro va il nostro sentimento di vicinanza. Nel dicembre 2020, anno del Trentennale di Telethon, malgrado le grandi criticità di quel periodo, i nostri fantastici volontari hanno tuttavia voluto egualmente scendere in piazza ed impegnarsi, anche tramite le varie chat sui cellulari, per raccogliere gli ‘ordini’ dei gustosi Cuori di cioccolato. Grazie a questi ‘Valorosi Volontari Telethon del 2020’, la ricerca scientifica di Telethon è stata sostenuta anche durante la tradizionale maratona Telethon del dicembre scorso. Nelle intenzioni di tutti noi, la maratona 2021 segnerà il pieno ritorno alla piazze, con un rinnovato impegno nella raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche” racconta Renato Dutto, delegato Telethon, a cui da ben 31 anni la Fondazione Telethon rinnova la fiducia, che ha portato a svariati milioni di euro donati per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. “Tutti risultati arrivati soltanto grazie all’impegno concreto di migliaia di volontari Telethon, che anche nel 2021 scenderanno in piazza per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Persone che da tanti anni prendono il freddo, ed a volte il gelo, e che non ci hanno mai abbandonato – spiega Dutto -. Se Fondazione Telethon, oltre a essere una realtà di riferimento in ambito scientifico, è entrata nel cuore e nella sensibilità di milioni di italiani, è anche grazie all’impegno costante e proattivo dei suoi volontari. Persone che credono fortemente nella missione della Fondazione e danno il loro apporto concreto, fatto di tempo, idee, presenza e fatica, affinché tale missione possa essere conosciuta e sostenuta”.

Una credibilità e riconoscibilità costruita anno dopo anno, con coraggio e dedizione, mettendosi a disposizione degli eventi e delle occasioni di presenza e visibilità territoriale, come le Campagne di piazza di Natale (con la distribuzione dei Cuori di cioccolato solidali) e di Primavera (con i Cuori di biscotto per la Festa della Mamma).

IL PROGRAMMA TELETHON 2021

Sabato 11 dicembre

Ore 21-23: in via Paleologi 22, nella palestra del liceo scientifico Newton, incontro di pallavolo McDonald’s Fortitudo Chivasso – Ccs Cogne Acciao Speciali, con banchetto Casa Telethon

Da Lunedì 13 a Venerdì 17 dicembre

Ore 16,45-18,15: in via Platis 4, presso il Laboratorio Artistico Prisma, banchetto Casa Telethon

Martedì 14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 dicembre

Ore 16-17: in Lungo Piazza d’Armi 6, nella sala conferenze di Palazzo Einaudi, banchetto Casa Telethon. Organizza l’Unitre, durante le lezioni pomeridiane

Venerdì 17 dicembre

Ore 18,30-21: presso XXL Cafè, in via del Castello 8, AperirivoTelethon

Sabato 18 dicembre

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato ovest), banchetto Casa Telethon

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato est), banchetto Casa Telethon “Rosa”, con sciarpe, plaid, palline decoupage in tema natalizio ed oggetti vari, curato da Ornella Valle e dalla sezione di Chivasso dell’Apri

Ore 9-19: in via Torino, di fronte al Bar Sport, “Conta Mais”, indovina il numero

Ore 9 -18: in piazza Carletti, banchetto Casa Telethon con lavori femminili a cura del Gruppo Volontari Telethon dell’Ospedale Civico di Chivasso

Ore 9,30-12,30 e 16-19,30: in via Torino, alla Chiesa degli Angeli, Pozzo di San Patrizio pro Telethon, curato dal Gruppo Giovani Telethon

Ore 9,30-10,30: in piazza della Repubblica, palco Telethon. Presenta Gege Volta.

Musica dal vivo con Mario Marino e Dj Delirio

Ore 10,30-12: in via Torino, piazza Carletti e piazza della Repubblica, esibizione della Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Chivasso

Ore 10-18: in piazza della Repubblica, “Scacchi per Telethon”, esibizioni di scacchi a cura del Circolo Scacchistico Chivassese

Ore 10-12,30 e 15-18,30: in piazza della Repubblica, gazebo del Chivasso Rugby Onlus – Mixed Ability, con banchetto Casa Telethon

Ore 15-18: in piazza Carletti, banchetto Telethon del Borgo San Pietro di Chivasso

Ore 15,30-18: in piazza della Repubblica, palco Telethon, concerto della “Rigomagus Band”, con le vocalist Paola e Marianna

Ore 15-18: in via Torino, presso Pasticceria Bonfante, “Cioccolata e Zabaglione Telethon”, offerti dalla Pasticceria Bonfante. In collaborazione con i volontari del Rotaract Chivasso

Ore 15-19: in via Torino, nell’isola pedonale, animazione di clown di strada, con palloncini e trucchi, a cura di Vip Sognando

Domenica 19 dicembre

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato ovest), banchetto Casa Telethon

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato est), banchetto Casa Telethon “Rosa”, con sciarpe, plaid, palline decoupage in tema natalizio ed oggetti vari, curato da Ornella Valle e dalla sezione di Chivasso dell’Apri

Ore 9 -18: in piazza Carletti, banchetto Casa Telethon con lavori femminili

A cura del Gruppo Volontari Telethon dell’Ospedale Civico di Chivasso

Ore 9-19: in via Torino, di fronte al Bar Sport, “Conta Mais”, indovina il numero

Ore 9,30-12,30 e 16-19: in via Torino, alla Chiesa degli Angeli, Pozzo di San Patrizio pro Telethon, curato dal Gruppo Giovani Telethon

Ore 9,30-13: in via Gerbido, alla piscina comunale, banchetto Telethon a cura dell’Asd Libertas Nuoto Chivasso

Ore 10-12 e 15-18: nella palestra di via Blatta 26, dell’istituto comprensivo “Chivasso Dasso”, torneo giovanile di basket, “1° Memorial Fabio Tinello” Semifinali al mattino e finali pomeriggio, a cura dell’Asd Pallacanestro Chivasso

Ore 10-12 e 16-19,30: in piazza della Repubblica, palco Telethon, Presenta Gege Volta. Musica dal vivo con “I Suoni Colorati” di Angela Mancinelli

Ore 10,30 – 12,30: nel centro cittadino, passaggio in centro del 19° Raduno Telethon dei Babbo Natale in moto e Vespe

Ore 11: in via Torino, piazza Carletti e piazza della Repubblica, esibizione della Società Filarmonica Città di Chivasso

Ore 15-18: in piazza Carletti, banchetto Telethon del Borgo San Pietro di Chivasso

Ore 15: in piazza della Repubblica, esibizione del gruppo di danza Ats, Tribal Blue Rose Collective

Ore 15-18: in via Torino, piazza Carletti e piazza della Repubblica, esibizione delle majorettes “Le Figlie del Po”, con al microfono Gege Volta

Ore 15,30-18: in piazza della Repubblica, palco Telethon, concerto di musica popolare della band “Brigata Corsare Folk”, a cura del Gruppo Arci Zeta di Chivasso

Ore 15-19: in via Torino, nell’isola pedonale, animazione di clown di strada, con palloncini e trucchi, a cura di Vip Sognando

Ore 9-19: in via Torino, di fronte al Bar Sport, “Conta Mais”, indovina il numero

Ore 15-18: in via Torino, presso Pasticceria Bonfante, “Cioccolata e Zabaglione Telethon”, offerti dalla Pasticceria Bonfante. In collaborazione con i volontari del Rotaract Chivasso

CASTELROSSO

Domenica 12 dicembre

Ore 9-18: in piazza dell’Assunta, banchetto Casa Telethon

LA FILIERA DELLA RICERCA SCIENTIFICA TELETHON

Le attività di ricerca finanziate da Telethon comprendono la ricerca esterna, svolta da ricercatori che operano in istituti pubblici e privati non profit in Italia (Università, ospedali, Consiglio nazionale delle ricerche e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), e la ricerca interna, svolta negli istituti Telethon. L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza e l’efficienza nella gestione dei fondi e il sostegno degli italiani sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di ogni giorno, e che ne fanno una fondazione di ricerca biomedica riconosciuta a livello internazionale. La Fondazione Telethon si occupa dell’organizzazione del noto evento televisivo annuale, della raccolta dei fondi e della loro assegnazione a progetti di ricerca, rigorosamente valutati e approvati da una Commissione medico scientifica indipendente e internazionale. Inoltre, ha fondato tre istituti di ricerca: l’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Napoli e l’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Hsr-Tiget) di Milano.

Le principali iniziative di investimento in ricerca della Fondazione riguardano i due Istituti Telethon, Tigem e Sr-Tiget, eccellenze riconosciute a livello mondiale, focalizzati sullo studio di malattie genetiche rare e in particolare sullo sviluppo di approcci terapeutici dedicati. Parallelamente, la Fondazione investe in ricerca competitiva sul territorio nazionale, attraverso bandi rivolti a ricercatori che operano in strutture di ricerca non profit.

Per aumentare l’efficacia degli investimenti e promuovere lo sviluppo clinico, Fondazione Telethon ha inoltre istituito alcune infrastrutture abilitanti al servizio della comunità scientifica e clinica nazionale e internazionale, come le biobanche e i registri dei pazienti, e supportato la creazione di centri clinici NeMo, fondati sulla centralità delle esigenze di diagnosi e cura dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari.

Per saperne di più, è possibile consultare il sito www.telethon.it

