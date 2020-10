Il treno Chivasso-Asti è sospeso ormai dal 2011. Si sono avanzate più volte ipotesi di utilizzo della tratta, tutte purtroppo fallite. Anche l’ultimo tentativo per trasformare la linea ferroviaria in una pista ciclabile senza togliere i binari è fallito. Ora si parla della riapertura della linea per il transito dei treni “storici”

CHIVASSO. Chivasso-Asti, poche idee e un po’ confuse “..E allora prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va…” “Azzurro” cantata da Adriano Celentano, 1968. Il treno delle 5 e 50 che caricava a Cavagnolo un gran numero di persone dirette a Torino, lavoratori e qualche studente, con il [...]



