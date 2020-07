CHIVASSO. Chiolerio riconfermato alla guida dell’Agricola.

Lunedì 20 luglio, presso la sede dell’Associazione Pro Loco Chivasso “l’Agricola” di piazza Carletti 2, si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2022. Nell’incarico di Presidente è stato rieletto, all’unanimità, Davide Chiolerio, ormai al terzo mandato..

Il presidente, nel ringraziare il Consiglio Direttivo per la fiducia ancora accordatagli, ha rivolto un commosso ricordo al consigliere Francesco Rubino, recentemente scomparso, ed ha ringraziato i consiglieri Avanzato Giovanni, Castenetto Enzo, Torasso Ferruccio e Zanatto Donatella che, per motivi personali, hanno deciso di non riproporre la loro candidatura.

Entrano a far parte del nuovo Consiglio Direttivo Cena Carlo, De Marchi Cristian, Fiore Federico, Massa Alessandro e Rando Francesco, tutti elementi che già nel recente passato hanno collaborato, a vario titolo, con l’associazione.

Questa, quindi, è la composizione del nuovo Consiglio Direttivo: Chiolerio Davide presidente; Bertolino Giancarlo e Gamba Walter vicepresidenti; Greco Alberto tesoriere; Arnò Giuseppe segretario; consiglieri Bosso Stefano, Castenetto Veronica, Cena Carlo, D’Aguanno Franco, De Marchi Franco, De Marchi Cristian, Fiore Federico, Gallina Edoardo, Gedda Germano, Isnardi Carlo, Loberto Claudio, Massa Alessandro, Musso Alberto, Pedron Ernesto, Rando Francesco, Rossini Guerino, Verga Giacomo. Revisori dei Conti: Borgaro Ileana, Cassetti Claudia, Terracina Laura.

