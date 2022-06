La pioggia torna a scendere sul chivassese. E, come spesso succede dopo periodi di lunga siccità e di caldo torrido, più che temporali quelli che si scaricano al suolo sono veri e propri acquazzoni. Come quello di oggi pomeriggio che ha colpito la città e le sue frazioni.

Chicchi di grandine grossi come noci sono scesi a nord, nelle frazioni di Mandria e Boschetto, danneggiando le auto in sosta e qualche edificio.

Diverse le segnalazioni alle forze dell’ordine.

Temporali sono attesi anche nel pomeriggio di domani.

