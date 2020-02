CHIVASSO. Cesare Bocci protagonista del prossimo spettacolo teatrale della rassegna di Livio Viano

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00, al “Politeama” andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Pesce d’aprile”. Una nuova opera selezionata da Livio Viano per la sua bella rassegna teatrale 2019/2010 “Chivasso in scena”. Sul palco un attore conosciuto su scala nazionale: Cesare Bocci, il “Mimì” del “Commissario Montalbano” mandato in onda in tv, per intenderci. Un attore di teatro da sempre, che torna sulle scene con una commedia autobiografica. Sul palco insieme a lui l’attrice Tiziana Foschi.

“Pesce d’aprile” è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Daniela Spada e Cesare Bocci e vede lo stesso Bocci alla regia. E’ il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande: un’esperienza di vita reale, toccante, intima e straordinaria. Quella di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando all’improvviso il destino sconvolge la loro vita. Uno spettacolo vero, lucido, ironico e commovente, in cui i due protagonisti si mettono a nudo svelando le loro fragilità, raccontando come all’improvviso possano crollare le certezze e come si possa risalire dal baratro con caparbietà, incoscienza, tanto amore e voglia di vivere. In un’alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti, si delinea l’immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la sua vita, con il suo uomo che le è accanto sempre e comunque sorridente. Con ironia e disarmante lucidità prende corpo una testimonianza diretta che trasmette tanta forza, quella che spesso manca nel quotidiano. Un racconto al quale si assiste con un contrasto positivo di emozioni: con gli occhi lucidi e la risata che prorompe all’improvviso: a volte amara, altre volte semplice spontanea, liberatoria.

Per informazioni e acquisto biglietti: 3515468589.

