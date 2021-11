CHIVASSO. “Apriamo la sede per lavorare sul territorio, tra la gente, con la gente…”. Correva l’estate 2018. Nemmeno quattro anni dopo quelle parole pronunciate dal segretario del Pd Massimo Corcione, in occasione della cerimonia inaugurale della sede di via Momo 26, il quartier generale del Partito Democratico chiude baracca e burattini. E chiude a poco più di sei mesi dalle prossime elezioni amministrative.

Un segnale, checché ne dicano i diretti interessati, di una certa smobilitazione intorno al primo partito della città…