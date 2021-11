CHIVASSO. Centro Lions di raccolta occhiali usati: Baitone passa. Oltre 4 milioni e 100 mila occhiali riciclati distribuiti, dal 2003 alla guida dell’unico (su 20 in tutto il mondo e su 3 in Europa) Centro Italiano Lions per la raccolta di occhiali usati che lui stesso ha fondato: sono questi gli eccezionali numeri di Enrico Baitone, presidente di questo Centro Lions, che domenica scorsa ha salutato i suoi collaboratori e passato il testimone per continuare questa straordinaria avventura.

Il Centro Lions per la raccolta di occhiali usati, l’unico in [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.