CHIVASSO. “Ciao Prof. Vai ad insegnare agli angeli a disegnare”. E’ solo uno dei molti messaggi con cui gli ex alunni del “Prof. Giovannardi” stanno riempiendo i social da quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa.

Marco Giovannardi aveva 48 anni e per quindici anni ha insegnato nelle scuole del Territorio. Chivasso, Castelrosso, Casalborgone, Verolengo, San Giusto. Per alcuni anni anche alla Falcone di Ivrea, città di cui era letteralmente innamorato. La battaglia delle arance era per lui un appuntamento immancabile. Sosteneva gli Asso di Picche, la squadra del suo miglior amico e [...]