CHIVASSO. Questa mattina, mercoledì 29 giugno, presso il Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta, don Lorenzo Santa ha celebrato la Messa delle ore 9 insieme a don Davide Smiderle e don Valerio d’Amico in occasione del 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Numerosi i fedeli intervenuti alla solenne celebrazione. Al termine della Messa don Davide ha letto la benedizione di Papa Francesco e donato una stola viola a don Lorenzo come ringraziamento per tutto quello che ha fatto e che ancora fa per la comunità e soprattutto per le ore passate nel confessionale. Don Davide ha anche portato i saluti ed i ringraziamenti di tutte le comunità ove don Lorenzo ha esercitato il suo ministero ed anche i suoi personali ringraziamenti a don Lorenzo per tutto quello che ha fatto quando don Lorenzo era parroco e don Davide ancora chierichetto e poi seminarista.

Un lunghissimo applauso ha abbracciato don Lorenzo al termine della celebrazione.

