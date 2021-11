CHIVASSO. Tanta gente, tanti bambini, alla Santa Messa delle 11 di domenica 7 novembre, a Castelrosso nello spiazzo davanti all’oratorio, in occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa del parroco Monsignor Nicola Averono e “per una giornata per camminare insieme come famiglia, non come pellegrini ma come popolo di Dio”. La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco don Davide Smiderle con la collaborazione della corale Castelrossese. Quindi ha fatto seguito il pranzo condiviso, giochi per i ragazzi e la castagnata.

