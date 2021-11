CHIVASSO. Castelrosso celebra la tradizione con la festa della Pia Unione Santa Elisabetta. Domenica 14 novembre, don Davide Smiderle ha celebrato la santa messa alla presenza delle Priore, Silvana Tapparo e Silvia Viano, e delle nuove per l’edizione 2022, Marilena Gavazza ed Elisabetta Obialero.

Don Davide ha ringraziato Verdina Capello e tutte le iscritte della Pia Unione per la loro disponibilità nell’organizzare a festa e per la cura rivolta alla chiesa e, ricordando le tradizioni della frazione, ha invitato i fedeli presenti ad avanzare delle proposte per non lasciar morire [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)