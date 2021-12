CHIVASSO. Castello mangia il panettone, ma a che condizioni? Ieri sera, la maggioranza è andata ancora “sotto”, per quattro volte di fila. Fino a che il primo cittadino ha deciso di ritirare la delibera all’ordine del giorno. Iniziata nella seduta consiliare del 21 dicembre scorso, la notte dei lunghi coltelli nella maggioranza del sindaco Claudio Castello è fonda. In tutti i sensi.

Per quattro volte la maggioranza è andata “sotto” nella votazione per eleggere il presidente del collegio dei revisori dei conti. Una quisquilia. Significativa, però, del clima che regna in un gruppo che ormai non [...]