CHIVASSO. Castello dice no al parcheggio gratuito per medici e infermieri

CHIVASSO. Castello dice no al parcheggio gratuito per medici e infermieri. Nessuna possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu. Nè, tantomeno, di aver un’area parcheggio dedicata. Almeno per il periodo legato all’emergenza Covid.

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello risponde picche alla lettera con cui il Nursind, il Sindacato delle Professioni [...]





