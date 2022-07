CHIVASSO. Gli stranieri al centro della cronaca chivassese dell’ultima settimana. Nelle parole e nei fatti.

In Consiglio comunale il sindaco Claudio Castello ha annunciato la volontà di conferire la cittadinanza onoraria a tutti i figli nati in città da genitori stranieri e a chi, straniero, avrà portato a termine un ciclo di studi a Chivasso.

L’ha detto nel suo intervento sui suoi buoni propositi per i mesi e gli anni a venire.

Ma perché, Castello, s’è sentito in dovere di fare un simile annuncio, peraltro senza essere supportato dal testo di una delibera o di un [...]