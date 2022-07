È questione di ore ormai e il sindaco di Chivasso Claudio Castello annuncerà la Giunta del suo mandato-bis. La deadline che il rieletto primo cittadino s’è dato è fissata a domani mattina, lunedì 11 luglio, per l’annuncio ufficiale, in vista del Consiglio comunale in programma giovedì 14, alle 20.45, quando presterà il solenne giuramento.

Quello che è fatto è fatto. E’ l’aria che tira sotto i portici di via Torino. Bocche cucite, tra le fila del centrosinistra chivassese. “Tutto è nelle mani del sindaco, sta a lui ora decidere”.