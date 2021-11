Con un post pubblicato in serata su facebook, Stefania Ariagnio, mamma di Ginevra Demedici, 17 anni, scomparsa domenica 21 novembre all’ospedale Regina Margherita di Torino, saluta l’amata figlia e ringrazia le centinaia di persone che oggi, martedì 23 novembre, hanno gremito il Duomo di Chivasso per i funerali.

“Caro amore mio…

Ti scrivo perché ti devo raccontare una cosa. Ti devo raccontare di questi ultimi due giorni e del miracolo che sei riuscita a compiere.

Te lo racconto ora perché ho ancora negli occhi il ricordo di ciascuna delle tantissime persone che ho abbraccio, che ho ritrovato; ho ancora negli occhi lo sguardo triste e sgomento di tutti i ragazzi che ho stretto a me per cercare di far sentire loro, anche se solo per qualche secono, meno la tua mancanza.

Ho ancora il ricordo di tutte le parole spese per te anche da persone che non conoscevo, il ricordo dei messaggi, dei telegrammi, dei fiori che hai ricevuto. Ho negli occhi palloncini che volano in cielo, cartelloni per accompagnarti lungo il tragitto, dediche piene di amore, stima e amicizia per te.

Abbiamo ricevuto così tanta forza e solidarietà dalle centinaia di persone che si sono radunate per darti un ultimo saluto! Erano così tante che colgo l’occasione di scusarmi se non sono riuscita a salutarle tutte come avrebbero meritato.

Hai raccolto gente da qualsiasi posto e di qualunque età.

Tutti ci hanno stretto in un abbraccio così solidale e caldo che lo sento ancora addosso.

Da ciascuno ho rubato un briciolo della forza che mi servirà per affrontare il domani ma la forza più grande me l’hai data tu , me l’hai insegnata tu che hai saputo sempre prendere la vita per le corna rivendicando il tuo diritto a viverla. Avrei miliardi di parole da spendere per te ma ora ciò che mi preme è rinnovare ogni singolo grazie detto in questi due giorni, sentito, sincero e profondo..grazie a tutti di cuore!”.

Mamma Stefania

Commenti