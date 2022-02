CHIVASSO. Con le bellissime nuove fotografie della Corte Carnevalesca scattate al Parco del Bricel, arriva anche il programma ufficiale di questa edizione del Carnevale, programma che, si specifica, è limitato agli eventi invernali.

Si comincia giovedì 24 febbraio, alle 21 al Teatro dell’Oratorio “Beato Angelo Carletti” (dove si terranno tutti gli appuntamenti) con la cerimonia di riconferma dei poteri per la 86esima Bela Tolera, Melissa Bertaina, e per il 67esimo Abbà, Ugo Novo, sottoscritta dal Notaro della Tolla e con la partecipazione del Cerimoniere Riccardo Torchio, della Veneranda Società di San Sebastiano e dell’Ordine delle Bele Tolere (l’ingresso è libero).

Venerdì 25, alle 21, sempre al Teatro dell’Oratorio, “Carnevalcantando…con il Pianoforte Gigante”, serata all’insegna dell’allegria e della buona musica (ingresso libero).

Sabato 26, alle 16, “A Carnevale ogni fiaba vale!” divertente spettacolo per i più piccoli dove tutti i personaggi delle fiabe si incontrano nel bosco, a cura di “Officina Culturale” sezioni di Chivasso e Torino (ingresso libero). Alle 21.15 spettacolo comico “I badola” con il duo “Marco & Mauro” (ingresso a pagamento: 5 euro).

Domenica 27, alle 11.15 in Duomo, Santa Messa di Carnevale con la Corte, presieduta da Don Davide Smiderle. Alle 16, in Oratorio, spettacolo teatrale “VariETA’” a cura della compagnia teatrale “Il Mondo di Alice”, con la collaborazione della Pro Castelrosso; durante lo spettacolo verrà effettuata una raccolta fondi di beneficenza in favore dell’associazione “VIP Sognando Chivasso – Nasi Rossi”.

Lunedì 28, alle 21, concerto lirico di Carnevale “Il Salotto del ‘900” con la mezzo soprano Elisa Barbero, il soprano Stefania Bergera, organizzato dalla Pro Loco Chivasso l’Agricola in collaborazione con l’associazione “Contatto” (ingresso ad offerta libera).

Martedì 1° marzo, alle 16 in Oratorio, pomeriggio per bambini e ragazzi di tutte le età con “Carnival’s Talent Show” a cura delle associazioni “Pro Castelrosso” e “Il Mondo di Alice” (ingresso libero). Alle 21, “Carnevalando a Teatro” con la partecipazione di Gianduja e Giacometta della Famija Turineisa e dei personaggi dei maggiori Carnevali Storici del Piemonte e del Chivassese per un saluto alla Bela Tolera e all’Abbà (ingresso libero).

Venerdì 4 marzo, alle 21 replica dello spettacolo teatrale “VariETA’”.

Sabato 5 marzo, alle 21, Concerto Gospel con il coro “The Squash Bottom Gospel Choir” (ingresso libero). Per l’osservanza delle misure anticovid, l’ingresso in Teatro è consentito fino ad esaurimento posti (300) con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Info: www.prolocochivasso.it – tel. 328.4447042

L’arrivederci è alla tarda primavera con una sfilata del tutto speciale ed inedita.

