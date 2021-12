Finalmente si festeggia “Capodanno a Teatro” anche a Chivasso! La compagnia LEWIS&CLARK, con la regia di Ivan Fabio Perna, propone un’esilarante commedia di Neil Simon (il Re Mida della risata!) per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno all’insegna del totale divertimento!

Grandi sorprese, dunque, in questo inizio di 2022 per il pubblico chivassese del grande teatro: a fine anno arriva nel canavese una grande esclusiva: “Andy&Norman – i geni della carta stampata” – due bizzarri e divertenti giornalisti e autori di teatro per passare due ore all’insegna del totale divertimento. Questa volta l’autore americano più celebre al mondo, Neil Simon, con la regia dell’esperto di teatro anglosassone Ivan Fabio Perna, appassionerà gli spettatori non a Broadway, ma nella splendida cornice del Teatrino Civico di Chivasso in piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 7 dove, da mercoledì 29 a venerdì 31 dicembre, i due comicissimi protagonisti, insieme ad una texana mozzafiato e campionessa olimpionica di nuoto, trasporteranno i presenti nell’atmosfera originaria dell’America degli anni ’60, con una commedia che registra da quasi sessant’anni, sold-out nei teatri di tutto il mondo. E riservando agli spettatori alcune gradite sorprese, come festeggiare il Capodanno a Teatro insieme agli artisti, il giorno 31 dicembre (nel rispetto delle norme Anti-Covid – vigenti)

A portare in scena la spassosa commedia, saranno Ivan Fabio Perna, uno dei più acclamati interpreti di teatro americano in Italia, il quale firma la regia di uno spettacolo situazioni divertenti e che lo vede protagonista accanto a Marco Manzini nei panni dello strampalato Norman. Gli interpreti dovranno destreggiarsi con una nuova vicina di casa, Sophie Ross (Federica Cardamone), che farà pazzamente innamorare il povero Norman, mettendo a serio repentaglio la sua creatività, elemento vitale per mandare avanti la baracca!

Quale saranno le vicende che appassioneranno il pubblico nella sala del Teatrino Civico di Chivasso?

San Francisco – Anni ’60. “Andy & Norman” sono una coppia di autori squattrinati all’eccesso! Il disordinato e anticonformista Andy è il procacciatore che si occupa della gestione della ditta – mentre il geniale Norman è la mente, un autore che scrive per riviste di ogni genere, celandosi dietro improbabili pseudonimi. (Uno su tutti? “Madame Croissant” per “Uncinetto&Ricamo”!)

Andy nel frattempo è alla disperata ricerca di un produttore per la loro ultima commedia a cui manca ancora un finale – ma a complicare il tutto arriverà nel palazzo la bella Sophie Ross, un’americana mozzafiato che farà innamorare il povero Norman!

“Una coppia di geniali scrittori e una ex-campionessa di nuoto olimpionico sono una miscela esplosiva di risate!

A teatro il pubblico seguirà le vivaci gags con la regia dinamica di Perna – che trae anche ispirazione dallo stile ‘slapstick’ delle grandi comiche di Stanlio&Ollio, insieme a battute folgoranti e surreali gags fisiche.

La produzione di “Andy&Norman è dell’associazione LEWIS&CLARK, compagnia nata nel 1999 con l’obiettivo di produrre e mettere in scena un repertorio di opere teatrali americane e anglosassoni. Particolare attenzione viene dedicata alla restituzione della mise-en-scène in grado di rispecchiare la cultura, il tempo e la struttura drammaturgica sviluppata dall’autore.

Andy&Norman è la commedia perfetta per lasciarsi alla spalle il 2021, iniziando un nuovo anno all’insegna del grande divertimento!

Informazioni e prenotazioni: al numero tel. 351.625.77.80 (anche WhatsApp); e-mail: capodannoateatro@gmail.com.

