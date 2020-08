CHIVASSO. “Capitan Tentenna” e la teoria che i problemi vanno nascosti, per non doverli risolvere…

La scora settimana Chivasso è stata nuovamente nominata nei telegiornali, ancora una volta per qualcosa di negativo. Un’ingiustizia, il nostro territorio si meriterebbe di essere menzionato per la sua storia, per le sue opere (come ad esempio le bocche di presa del Canale Cavour o la Mandria, giusto per citarne due), per la sua gente vivace e produttiva, ma tant’è. Da una decina d’anni a questa parte, dall’operazione Minotauro in poi, si puo’ dire che Chivasso sia diventato spesso e volentieri il capro espiatorio per parlare di cose che non vanno. E così il tg3 Regionale recentemente si è fatto un bel giro lungo le sponde del torrente Orco per evidenziare le montagne di rifiuti abbandonati sulle sponde da chi, dopo aver passato una giornata a rinfrescarsi nel torrente, pensa bene di lasciare il pattume in mezzo alla natura del luogo; senza dimenticarsi di citare che, proprio dove la zona diventa più bella, le persone non possono accedere in quanto luogo di prostituzione maschile ed illegalità impunite di vario genere.

Tutte situazioni vere, che si conoscono da anni ma che, almeno nell’ultimo decennio, non sono state minimamente affrontate dalle ultime amministrazioni comunali, e che quindi sono prosperate indisturbate. Dopo che il tg3 Regione ha rotto questo assordante silenzio, ferendo l’orgoglio di tutti quei chivassesi che ci tengono veramente alla propria città, il sindaco Castello Claudio si è espresso ( su facebook…) “ dopo aver visto il servizio sul tg mi sono recato sul posto” ha tuonato da dietro la tastiera: bene, uno pensa, si sarà finalmente deciso a guardare anche da quella parte, senza girare la testa, si sarà recato con i vigili , le forze dell’ordine , per combattere l’illegalità che prolifera in casa nostra sotto gli occhi di tutti… Macchè..! “Ho visto che c’erano alcune persone che prendevano il sole e gli ho chiesto di lasciare tutto in ordine quando se ne vanno, ma non mi hanno nemmeno calcolato”… la cosa peggiore è che sono tutte affermazioni vere e verificabili… a seguire, un altro “potente post” dove si diceva “infastidito dal fatto che il tg3 avesse parlato di ciò”.. Ecco, un commento così lo avesse fatto “Gino del bar” sarebbe stato comprensibile, ma dal sindaco della città, che da 9 anni siede interrottamente in maggioranza no!!! Sei tu che devi intervenire, che devi combattere queste schifezze, i cittadini ti pagano lo stipendio per questo!

Quando ci sono situazioni come queste, la reazione di un sindaco deve essere quella di intervenire con il pungo di ferro, mettendo in campo azioni concrete, evitando tra l’altro di farci vergognare tutti di fronte al mondo, e non semplicemente quella di infastidirsi perché qualcuno ha parlato del problema anziché lasciare tutto nel silenzio. Non fa piacere a nessuno che si parli di ciò, ma non è facendo finta che il problema non ci sia che si risolvono le cose.

Se Chivasso viene menzionata per cose negative, è anche perché chi di dovere preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto, anziché mettere mano alla cosa, e questa situazione ne è la conferma. Peccato che poi le conseguenze di cotanta inerzia e menefreghismo la paghiamo poi tutti.. non diamo la colpa a chi guarda e dice, perché se colpa ce n’è è di chi, siedendo al potere, vede e tace.

Commenti