CHIVASSO. “+ Asfalto = + Voti?”. “Chissà”. L’equazione la suggerisce con un post su facebook l’ex sindaco e senatore Andrea Fluttero, oggi candidato alle elezioni come capolista di Forza Italia. Fluttero posta e butta lì anche una risposta, serafica: “Chissà…”. Un post “acchiappacommenti”, per intenderci, e così è stato per tutta la scorsa settimana.

L’equazione di Fluttero è quella che da qualche giorno a questa parte si stanno ponendo i chivassesi un po’ più attenti alle vicende della città.