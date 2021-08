Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dalle tematiche ambientali all’operazione Platinum Dia, fino alle elezioni amministrative del 2022. L’ex sindaco di Chivasso e parlamentare Renato Cambursano a tutto tondo.

Renato Cambursano, alla ripresa dell’attività politico-amministrativa dopo la pausa estiva e a otto mesi dalla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale di Chivasso, a che punto siamo?

Rispondo iniziando dalla questione che mi sta particolarmente a cuore, cioè la situazione ambientale del nostro territorio, per poi riflettere sulla questione malavita organizzata a Chivasso ed i suoi riflessi sulle prossime elezioni.

Non avrei mai immaginato che le reazioni ad un mio articolo dal titolo: “Dal Comitato ‘IO MI RIFIUTO’ e ‘NO SCORIE NUCLEARI’ al progetto “ AMO QUESTO TERRITORIO” fossero state così tante e tutte positive (con un’unica eccezione di un caro amico/imprenditore agricolo).

Ho ricevuto parecchie telefonate di cittadini residenti sia in Città che nelle Frazioni, i quali dopo essersi complimentati per la nitida fotografia che avevo fatto sui vari rischi ambientali che ci attanagliano, mi incitavano a continuare questa giusta “battaglia di civiltà”.

In particolarmente mi aveva colpito la questione sollevata da cittadini abitanti in frazione Betlemme/Borghetto e riguarda gli odori nauseabondi, emessi soprattutto notte tempo, dalla Centrale BIOGEN operante all’interno dell’ex area Lancia.

All’autorità sanitaria sul nostro territorio comunale, che è il sindaco chiedevo: “sei a conoscenza di quanto accade nelle ore notturne in quella Centrale, data la tua “vicinanza” con operatori interni”? “Sei a conoscenza di odori nauseabondi rilasciati? Se SI, cosa intendi fare per tutelare la salute dei tuoi concittadini? “Sei a conoscenza di odori non più sopportabili emessi da allevamenti di suini e non solo?”. Se SI, cosa intendi fare sempre per tutelare la salute soprattutto dei bambini e degli anziani con problemi respiratori?” Concludevo così: “La tua eventuale inazione, signor sindaco, potrebbe configurarsi come un’omissione di atti d’ufficio. Ma sono certo che ti mobiliterai per evitare che siano i più deboli a pagare il prezzo più alto in termini di salute. O no?”

Era il 1° agosto quando scrivevo queste cose. Ad oggi nulla è cambiato e temo che nulla cambierà, a questo punto dovrò procedere così come annunciato!

Veniamo alla questione ‘Ndrangheta. Renato Cambursano, dopo quasi quattro mesi dall’ordinanza del Tribunale di Torino, con la quale sono state arrestate oltre 30 persone, tra le quali i fratelli Vazzana e nella quale viene più volte citato il nome del Sindaco Castello, come stanno le cose?

Naturalmente la domanda dovrebbe essere rivolta alla Magistratura, la quale come sappiamo ha i suoi tempi.

Quindi nulla di nuovo?

Personalmente l’augurio che faccio a Castello, ma soprattutto alla città di Chivasso, è quello che dal punto di vista giudiziario la cosa finisca lì.

Dal punto di vista politico, invece non può e quindi non deve finire lì!

Non è pensabile che a Chivasso, un politico, un candidato a Sindaco e poi un Sindaco intrattenga rapporti di amicizia con un appartenente all’Ndrangheta e poi dichiari pubblicamente che la loro era una semplice conoscenza, ed il suo partito, il PD, si giri dall’altra parte. Non parliamo di “Chivasso Solidale con sé stesso”!

Perché è così importante sapere se Vazzana e company hanno partecipato alle primarie del 2017?

Non certo per il risultato numerico, in quanto per Castello si sono mosse le truppe cammellate anche se alcune notoriamente di destra, ma tutto fa brodo, ma perché questo confermerebbe che Castello ha mentito, e personalmente ne sono certo!

Di questo i Magistrati ne terranno naturalmente conto per dimostrare che tra i due, il sodalizio (amicizia, legame, rapporto, intesa) era consolidato e che poche settimane dopo, quando si sono tenute le elezioni vere, questa amicizia si sia trasformata in azione!

Ma allora perché, secondo lei, il sindaco nega pubblicamente quest’amicizia?

Castello è contemporaneamente dottor Henry Jekill (un gentiluomo dalla reputazione impeccabile) e il signor Edward Hyde: vuole apparire una persona, ma in realtà è un’altra ben diversa! La menzogna è la sua caratteristica principale. L’ho sperimentata di persona 10 anni fa quando decisi di uscire dall’Italia dei Valori – i fatti accaduti dopo hanno dato ragione al sottoscritto: quel partito di lì a poco sprofondò nell’obblio -. Un sabato mattino mi recai da Castello nel suo ufficio in Comune per informarlo della mia decisione, essendo anche lui dello stesso partito. Mi spergiurò che avrebbe fatto altrettanto e lo avrebbe comunicato ai giornali locali avendo già programmato un incontro con le “testate” locali. Cosa che avvenne alle 12 di quello stesso giorno, peccato però che quando i giornali uscirono, non solo non aveva confermato quella decisione ma spergiurò ancora che sarebbe rimasto con l’Italia dei Valori perché quella era la sua “casa politica”. Infatti di lì a poco cambiò casacca vestendo quella del Partito Democratico dal quale per altro era già uscito! Questo è Claudio Castello: dice una cosa e ne fa una esatto opposta! Altro che ingenuo!

Un’ultima domanda: fra 8 mesi, a Chivasso, ci saranno le elezioni amministrative, qual è la prospettiva per questa città?

Se non si vuole che a Chivasso “picciotti” e appartenenti ad ‘ndrine calabresi “ abbiano canali privilegiati” nei rapporti con la classe politica– come avvenuto nel 2017 – così sta scritto nell’Ordinanza del Tribunale di Torino del 7 maggio scorso – c’è solo un modo: che chi ha dimostrato, nell’esercizio delle professioni, delle responsabilità dirigenziali ed imprenditoriali, nel volontariato sociale, ma anche nell’impegno politico, di essere stato, nel corso del tempo, all’altezza del ruolo a cui era stato chiamato e/o aveva scelto e ha voglia di dedicarsi alla propria Città, perché la ama, perché è stanco/a di vederla in certe mani, si deve far avanti!

Purtroppo ciò che mi colpisce, a destra e a sinistra, è l’assenza pressoché totale di una visione, di una prospettiva, di un piano condiviso e coraggioso.

Chivasso ha bisogno di qualcuno/a che si metta al servizio di questa città. Segnali più che positivi mi stanno arrivando da più persone, tutte appartenenti ad una precisa “categoria” di cittadine/i: quella di chi ha cuore il bene di questa città, non di una parte politica! Sono fiducioso!! Se si concretizzerà, io sarò a sua completa disposizione.

Chivasso ha grossi problemi da risolvere, ma anche grosse opportunità: queste ultime vediamo di non sprecarle.

