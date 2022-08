Ricordate ciò che avvenne a Chivasso, nell’ambito amministrativo, il 21 febbraio scorso? No? Bene, ve lo ricordiamo noi. Quel giorno venne convocata la Giunta comunale, composta dal sindaco Claudio Castello e dagli assessori Barengo, Casalino, Centin, Moretti e Siragusa, per discutere sulla riqualificazione dell’immobile demaniale ‘Cinecittà’ al fine di “realizzare un nuovo teatro comunale, nel contesto dei Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana, avvalendosi dei fondi del PNRR”, come cita la delibera comunale n.23/2022.

Perché ricordarlo?

Purtroppo l’area summenzionata, in piazza del Popolo, e il relativo parcheggio – vanto e gloria dell’Amministrazione [...]