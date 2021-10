CHIVASSO. Grandissima partecipazione al week end culturale proposto dal Fondo Ambiente in tutta Italia ed in particolare alla Mandria di Chivasso che per la prima volta è stata inserita tra i luoghi ritenuti meritevoli dal FAI.

Già sabato 16 si era sfiorato il tutto esaurito quando quasi tutte le visite giornaliere, ad eccezione di quelle dell’ora di pranzo, erano state prenotate. Completamente SOLD-OUT la data di domenica 17 che già dal giorno prima aveva visto esaurirsi tutte le possibilità di prenotazione proposte dal “gruppo FAI colline dal Po al Monferrato” che, [...]



