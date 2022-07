CHIVASSO. Buo: “Non abbiamo mandato messaggi per far votare Castello al ballottaggio”. Claudia Buo torna sul risultato del ballottaggio e annuncia l’impegno che terrà in opposizione.

Claudia Buo, è questione di giorni e si riparte. Per te, di nuovo all’opposizione di Castello. In pratica, non è cambiato nulla?