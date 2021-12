CHIVASSO. Con l’intento di celebrare l’arte con un oggetto di uso quotidiano, si è pensato di realizzare un calendario che unisse l’utile al bello e a fare questo sono state due realtà chivassesi, ovvero “Buffetti” e l’associazione “Prisma Laboratorio Artistico”. Dall’altro verso l’arte è stata “messa al servizio” del quotidiano, per accompagnarlo, con l’ulteriore fine di fare anche del bene ai più bisognosi.

Dodici opere, tutte realizzate da alcuni artisti facenti parte di “Prisma”, accompagneranno lo scorrere dei mesi del 2022. Questo bel calendario verrà ufficialmente presentato sabato 11 dicembre, alle ore 18.00, presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c. Il calendario sarà prodotto in tiratura limitata, potrà essere acquistato da chi avrà piacere di farlo e il ricavato verrà devoluto alla Caritas.

“Sono contento di questa collaborazione con ‘Prisma’ e che il calendario venga presentato ufficialmente. Nella stessa data si potrà anche assistere ad una dimostrazione di calligrafia e si avrà modo di apprenderne alcune nozioni base; si potranno inoltre provare diversi strumenti scrittori. Saranno, poi, presentati alcuni oggetti di produzione artigianale, come album e block notes con immagini del noto pittore Francesco Capello, realizzati da Carlo Cena. Questo calendario affiancherà il CalendArt 2022 che ormai ‘Buffetti’ – leader italiano della distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni per l’ufficio, la scuola e non solo – realizza da diversi anni e che quest’anno si è avvalso della collaborazione dell’artista Lorenzo Mari” spiega Luca Graziano, titolare del negozio “Buffetti” di via del Collegio 11.

Felice di questa collaborazione anche Stella Sottile, presidente dell’associazione “Prisma”, che ha lei stessa prestato delle sue opere per realizzare il progetto, insieme a Gaia Frola, Cesira Basso, Luella Angioni, Francesca Zanetto, Doris Lela, Tommaso Faure, Nadia Naretto, Marco Chianale e Costin Bortun. “Il tema delle nostre opere è ‘Le età della vita’ e ciascuno di noi ha realizzato dei ritratti secondo il suo stile e le sue tecniche personali – afferma Stella –. Ci teniamo a ringraziare Luca per averci proposto questa iniziativa e speriamo di proseguire con questa nostra collaborazione anche in futuro”.

