Notte movimentata in via Togliatti. Un’auto, una Bmw – secondo una prima sommaria ricostruzione – poco dopo la mezzanotte ha preso fuoco mentre stava parcheggiando nella via, di fronte ai palazzi del quartiere Borgo Sud Est.

Alla guida un giovane che stava tornando a casa.

Quando il ragazzo si è accorto del fumo che fuoriusciva dal cofano, mentre stava parcheggiando, ha spostato l’auto in strada, per evitare che danneggiasse gli altri veicoli posteggiati, ed è uscito dall’abitacolo.

In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il mezzo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio.

Dalle prime informazioni raccolte il rogo sarebbe scaturito da un cortocircuito dell’impianto elettrico del mezzo.

Le sirene e il fumo hanno richiamato in strada e ai balconi decine di residenti dei palazzi che si affacciano sulla via.

