CHIVASSO. Brucia un tetto a Montegiove

Paura questa sera, poco prima delle 20, in via Sant’Isidoro in frazione Montegiove di Chivasso. Un incendio, probabilmente scaturito dalla canna fumaria di un’abitazione al civico 11, ha danneggiato circa trenti metriquadrati di tetto. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco di Torino Stura e quelli di Chivasso. Nessuno è rimasto ferito. A dare l’allarme è stato il proprietario di casa.

