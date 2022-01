Tragedia sfiorata ieri sera in via Cappuccini 47 a Chivasso. Un incendio a distrutto un alloggio al primo piano di un condominio. Fortunatamente, non ci sono state vittime.

Erano le 21 quando, dal piano cottura dove una mamma stava cucinando la cena, si sono sviluppate le fiamme.

Il fumo in pochi istanti ha saturato l’appartamento: la donna e i due figli che erano con lei, gemelli di 7 anni, sono riusciti ad uscire di casa. Sono stati medicati dal 118 e per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Intossicata, invece, una coppia di 70enni che vive al quinto piano del condominio: i due anziani sono stati trasportati in ospedale e dimessi questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso.

L’alloggio dove s’è propagato l’incendio è stato dichiarato inagibile.

