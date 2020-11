CHIVASSO/BRANDIZZO. Medici di famiglia: è guerra sindacale sui tamponi. Barillà vs Bodoni

E’ guerra “sindacale” intorno ai tamponi rapidi per il Covid. A scatenarla e stato il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni con un messaggio diffuso via whatsapp ad alcuni sindaci del circondario per invitarli a mettere a disposizione dei locali da trasformare in hot spot e, ai medici, di attenersi [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti