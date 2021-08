Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Dal sindaco Claudio Castello, con la moglie, all’assessore Claudio Moretti. Passando per i consiglieri comunali Matteo Doria e Mimmo Scarano, gli assessori Pasquale Centin e Tiziana Siragusa, il presidente del Consiglio comunale Gianni Pipino: c’erano i rappresentanti di tutta la politica chivassese, da destra a sinistra, sabato sera al foro Boario per la serata dei “Borghi in Piazza”.