CHIVASSO. Blitz della DIA al bar “Nimbus”. I carabinieri di Chivasso e della Direzione Investigativa Antimafia hanno posto i sigilli, questa mattina, al locale e alla tabaccheria all’interno della galleria commerciale di via Peppino Impastato.

Il “Nimbus” e la tabaccheria sono di proprietà della famiglia Vazzana e – stando a quanto si apprende – dovrebbero essere posti sotto sequestro.

Il locale in particolare è finito al centro delle cronache un anno fa, dopo gli arresti dell’operazione Platinum Dia che portarono in carcere i fratelli Vazzana, Giuseppe e Mario (detto Franco), accusati di far parte dell’associazione mafiosa denominata ‘Ndrangheta ed in particolare della locale di Volpiano.

Il processo è iniziato in queste settimane a Torino e i fratelli Vazzana hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario. Prima udienza il 6 ottobre.

