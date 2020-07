CHIVASSO. Biometano, le telecamere Rai all’ex Edilias

Questa mattina alle nove Confagricoltura ha organizzato, alla presenza di una troupe della RAI, una conferenza stampa davanti all’ex Edilias sulla strada fra Chivasso e Mazzè. È il luogo dove dovrebbe sorgere il contestato impianto per la produzione di biometano mediante FORSU, vicinissimo a La Mandria, Boschetto, Carolina e Tonengo. Ieri l’associazione degli agricoltori aveva diffuso un comunicato di contrarietà all’impianto.

Più che una conferenza stampa, quello di stamattina è stato un incontro molto partecipato con l’amministrazione comunale di Chivasso, con i residenti, con l’Associazione socio-culturale Pro Mandria, e con gli ambientalisti del Basso Canavese.

Per Confagricoltura erano presenti Mario Viora di Boschetto, Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte, e Mario Savi, che guida la sezione locale dell’associazione. Per il Comune di Chivasso il sindaco Claudio Castello e gli assessori Domenico Barengo e Pasquale Centin. Per l’associazione Pro Mandria e i residenti l’architetto Andrea Zavattaro, Laura Garanzini, Cambursano Guido Fontanella, Eugenio Gascone, Luciano Piretto, e altri. Per gli ambientalisti Paolo Zandarin di Terrasana e del Comitato Basso Canavese.

Ha partecipato il consigliere di minoranza di Montanaro Stefano Pellegrino, mentre ancora una volta non si sono visti né i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Caluso né i consiglieri di minoranza. Ricordiamo che il sito, benché al confine con Chivasso e Mazzé, appartiene al territorio comunale di Caluso.

Viora, Castello, Zavattaro e Zandarin hanno illustrato gli aspetti critici dell’impianto. Chivasso è già gravata da numerosi carichi ambientali, a cominciare dalla discarica di regione Pozzo, una delle più grandi del Piemonte. A pochi chilometri si trovano la discarica e il sito smarino di Torrazza e il deposito nucleare di Saluggia. Un ampio territorio intorno all’Edilias, che comprende più Comuni, è composto di terreni coltivati e di pregio. L’impianto sarebbe costruito non solo all’interno dello stabilimento Edilias, ma si mangerebbe un bel pezzo di terreno utilizzabile per le coltivazioni. A due passi sorge la prestigiosa tenuta La Mandria, che i residenti e il Comune di Chivasso tentano di valorizzare.

L’architetto Zavattaro ha sottolineato che i due impianti di Pinerolo (ACEA) e Pianezza (Cassagna) già ora assorbono quasi tutta la produzione di FORSU della Provincia di Torino. Se venisse approvato il progetto dell’Edilias, con la sua capacità di trattare 55.000 tonnellate di FORSU all’anno, a Boschetto potrebbero arrivare rifiuti organici urbani da tutto il Piemonte. Senza contare il progettato stabilimento di San Benigno anch’esso da 55.000 tonnellate annue.

Nell’incontro è emerso un aspetto della questione finora un po’ trascurato: lo stabilimento Edilias non è affatto dismesso. Anzi, riceve e stocca traversine di cemento. Proprio mentre i convenuti parlavano con i giornalisti della RAI, un automezzo addetto a attività di bonifica è entrato nello stabilimento.

Il servizio RAI sarà probabilmente trasmesso nel telegiornale regionale di questa sera.

