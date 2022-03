Due importanti appuntamenti per sabato 2 aprile a Chivasso. Per iniziativa della Pro Loco Chivasso l’Agricola e dell’Università della Terza Età di Chivasso, con il supporto dell’Amministrazione Comunale viene inaugurata, alle ore 10,30, la Biblioteca “Renato ed Emilia Bèttica” presso i locali della Pro Loco in Piazza Carletti 2 a Chivasso.

Si tratta di un fondo di oltre duemila titoli appartenente al grande lascito che Renato Bèttica Giovannini donò alla Pro Loco una trentina di anni fa con l’intento di renderlo fruibile alla città. Dopo molte peripezie, dal fondo è stata estratta la parte di Medicina e di Storia Medicina ed è stata catalogata a cura dei Volontari dell’Università della Terza Età di Chivasso.

Bèttica era infatti Libero Docente di Storia della Medicina presso l’Università degli Studi di Torino, pur non essendo laureato.

Nel pomeriggio, alle ore 16 al Teatrino Civico di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa viene presentato il libro dal titolo “Giuseppe Berruti, Fondatore dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, primo Ospedale in Italia dedicato alle donne e ai bambini, nelle considerazioni di Renato Bèttica Giovannini”, edito dalla casa editrice NEOS di Torino. Giuseppe Berruti, chivassese (1841-1911), fu medico illuminato e portatore di grandi novità nella cura delle donne povere nella fase della gravidanza e del parto.

Dopo un periodo di praticantato a Chivasso con il padre, medico anche lui, si spostò presso la Clinica ostetrica dell’Università di Torino dove approfondì le tematiche relative al parto cesareo, introducendo significative novità nella prassi di allora. Creò l’Ospizio marino per bambini scrofolosi Loano ma il suo nome è legato soprattutto alla nascita dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, primo ospedale in Italia interamente dedicato alle donne e bambini poveri.

Il libro presentato, scritto da Giuseppe Busso, Libero Ciuffreda, Alessandro Comandone e Paolo Mussano ripercorre le tappe di questo progetto.

Commenti