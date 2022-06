Una serata di festa per il 50° anniversario della ricostituzione della Sezione Bersaglieri di Chivasso.

Con il concerto nel cortile di Palazzo Santa Chiara della Fanfara di Asti, si sono aperte le celebrazioni per l’anniversario della sezione guidata da Pietro Nolli.

Cinquant’anni non sono pochi, ma le radici dei bersaglieri chivassesi hanno una storia ben più antica.

In una lettera datata 1928, depositata nell’archivio storico della città, l’allora Fiduciario Provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri comunicava che “in ogni Comune importante, come Chivasso, siano costituite delle Sezioni di Bersaglieri in congedo sui quali si possa fare serio affidamento”.

Le [...]