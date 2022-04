E’ finito nei guai con le accuse di detenzione di arma clandestina e di spaccio di droga. Un uomo di 38 anni è stato sorpreso il giorno di Pasqua in giro con una carabina Winchester calibro 22, non detenuta regolarmente e con la matricola ribattuta.

Per questo Luigi Fossati, chivassese residente in via Togliatti, nel quartiere Borgo Sud Est, è stato arrestato.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso e della stazione di Verolengo hanno trovato, oltre a 15 munizioni, anche 9 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

L’uomo [...]